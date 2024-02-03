Ситуация на фронте сегодня 3 февраля

Атаки россиян

В целом враг нанес 2 ракетных и 86 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 14 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 9 вражеских дронов.

Авиационным ударам подверглись: Охримовка, Бударки, Черное, Ольховатка, Ивановка, Кисловка, Табаевка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Терны, Клищеевка, Белая Гора, Александрополь, Новокалиново, Очеретино, Авдеевка, Новомихайловка, Константиновка, Угледар, Старомайорское Донецкой области; Роботино Запорожской области; Херсон, Саблуковка, Качкаровка, Республиканец, Красный Маяк, Змиевка, Шляховое, Берислав, Николаевка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 5 атак врага у Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 5 атак оккупантов в районе Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 2 атаки противника вблизи Богдановки и Клещеевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 29 атак врага в районе Авдеевки и еще 15 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 7 атак.

На Шахтерском направлении защитники отбили атаку оккупантов южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражено 3 атаки противника в районе Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных штурмовых действий.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 складам боеприпасов и 1 артиллерийскому средству противника.

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