Ситуация на фронте сегодня 3 июля

Данные о вражеских атаках

Сегодня ночью РФ снова атаковала ракетами и иранскими ударными БПЛА типа "Shahed" по Украине. Информация о последствиях уточняется.

В течение суток противник нанес ракетный и авиационный удары, применив 12 крылатых и зенитных управляемых ракет и 8 "Шахедов" по объектам гражданской инфраструктуры.

Также враг нанес 57 авиационных ударов и совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационный удар в районе Плетеновки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов. Это, в частности, Карповичи, Хреновка, Камянская Слобода Черниговской области; Сопич, Соханы, Белополье и Пономаренко Сумской области и Казачья Лопань и Волчанск в Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Масютовка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Белогоровки и Новолюбовки Луганской области и Дибровы и Северска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское и Торское - Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Миньковки и Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Часов Яр и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Там же нанес авиационный удар. Совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Под огонь, в частности, попала та же Авдеевка и Первомайское, а также Бердичи Донецкой области.

На Марьинском направлении бойцы ВСУ отразили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время противник нанес авиационных ударов в районах Котляровки, Марьинки и Курахового и обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов. Среди них Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Богоявленки и Благодатного. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Золотая Нива, Большая Новоселка, Водяное и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения войск ВСУ. Враг нанес авиационные удары в районах Змиевки, Херсона и Антоновки. Совершил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области; Казацкое, Антоновка, Днепровское Херсонской области и Херсон.

Потери противника

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника

Кроме того, наши подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, 27 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 средства противовоздушной обороны врага.