Ситуация на фронте сегодня 3 декабря

Русские захватчики снова пытались восстановить утраченное положение в районах южнее Работино Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба в Facebook.

Атаки россиян

Враг нанес один ракетный и 31 авиационный удар, совершил 24 обстрела из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронте

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 56 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Владимировка, Гасичевка Черниговской области; Казачье Сумской области; Гранов, Бударки, Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки Харьковской области, где силами обороны отражено 7 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Фиголевка, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области, где силами обороны отбито 3 атаки. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Спирное Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское, Диброва Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районах Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где Силами обороны отражено 16 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в частности Миньковка, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка, Озаряновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах восточнее Новокалиново, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области, где силами обороны отражено 14 атак. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отражено 5 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Парасковиевка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник три раза безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах южнее Работино Запорожской области. Также враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Новопокровки Запорожской области. Нанес авиационный удар в районе Новодаровки Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 25 населенных пунктов, среди них Чаривне, Новоданиловка, Малые Щербаки, Степное, Каменское, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Крынки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись такие населенные пункты, как Дудчаны, Берислав, Ивановка, Садовое, Ромашково Херсонской области и город Херсон, а также Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

Потери россиян

В течение суток авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два по зенитно-ракетным комплексам и два по складам боеприпасов противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по тяжелой огнеметной системе залпового огня и зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь" противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины ночью было уничтожено 10 из 12 БпЛА типа Shahed-136/131.