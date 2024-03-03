Ситуация на фронте сегодня

Атаки россиян

Всего враг нанес 5 ракетных и 44 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Лесное, Рожковичи, Дружба, Бобиловка, Кияница Сумской области и Волчанск, Большой Бурлук Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Елино, Бучки Черниговской области; Старая Гута, Середина-Буда, Сосновка, Волковка, Александровка, Новодмитровка Сумской области; Уды, Ветеринарное, Волчанск, Охримовка, Милово, Тополя Харьковской области.

В Купянском направлении враг 9 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области. Противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Надежда, Твердохлебово Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Двухлетняя, Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отбиты 3 атаки противника в районах населенных пунктов Терны и Верхнекаменное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполевка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 4 атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Дружба Донецкой области.

Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Андреевка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 18 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Покровск, Новобахмутовка Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Александрополь, Опытное, Новобахмутовка, Бердичи, Орловка, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где при поддержке авиации враг 27 раз пытался прорвать оборону наших войск. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Курахово, Водяное, Угледар и Урожайное Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 20 населенных пунктов, в том числе Курахово, Максимильяновка, Елизаветовка, Екатериновка, Водяное, Угледар, Пречистовка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Вместо этого противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области, Верхняя Терса и Роботино Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Омельник, Орехов, Новоандреевка, Приморское Запорожской области.

Херсонский плацдарм

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подвергся Херсон.

Удары по россиянам

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

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