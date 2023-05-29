Ситуация на фронте сегодня 29 мая

Российские обстрелы

В течение суток Российская Федерация нанесла два массированных ракетно-авиационных удара по территории Украины.

Ночью противник применил крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранские ударные БпЛА "Shahed-136/131".

По уточненной информации, силами и средствами воздушных командований, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 36 из 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 30 из 38 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Днем противник применил крылатые и баллистические ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по объектам гражданской и критической инфраструктуры города Киев. Силами и средствами Воздушных сил Вооруженных сил Украины 11 из 11 ракет были уничтожены.

В общем, в течение этих суток противник нанес 53 авиационных удара и совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой.

Ситуация на фронтах

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток подразделения сил обороны отбили 20 вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

В течение суток нанес авиаудар в районе Мелового Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина-Буда, Павловка, Екатериновка, Шевченково, Большая Писаревка Сумской области, а также Уды, Стрелечья, Глубокое, Мороховец, Терновая, Избицкое, Старица, Гатище, Волчанск, Плетеневка, Тихое, Волчанские Хутора, Малая Волчья, Варваровка, Бударки, Землянки, Чугуновка в Харьковской области.

На Купянском направлении в течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Каменка, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Петропавловка, Кучеровка, Кисловка, Глушковка, Берестовое, Богуславка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спирного Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Торецка Донецкой области.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Краматорск, Тихоновка, Орехово-Васильевка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил.

Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Водяного Донецкой области. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили 12 атак противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в районе Георгиевки. Вместе с тем вражеским обстрелам подверглись Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Пречистовки. Осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары в районах Гуляйполе, Малая Токмачка Запорожской области.

Осуществил обстрелы населенных пунктов Времовка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степногорск Запорожской области; Качкаровка, Мыловое, Казацкое, Бургунка, Львове, Ивановка, Антоновка, Камышаны, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Происшествия

Российские оккупанты продолжают грабить мирное население. Так, во временно захваченном Сватово Луганской области, у фермерских хозяйств, которые, в связи с выездом владельца, не могут предоставить некоторых документов на право собственности, просто забирают комбайны, грузовики и другую дорогостоящую технику.

Потери врага

Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, 3 средства противовоздушной обороны и еще 3 важные цели противника.