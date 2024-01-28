Ситуация на фронте сегодня 28 января

Атаки россиян

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 61 боевое столкновение.

Также враг нанес шесть ракетных и два авиационных ударов, совершил 51 обстрел из РСЗО по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись учебное заведение, жилые частные и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Красный Хутор Черниговской области.

На Купянском направлении наши защитники отбили атаку восточнее Песчаного Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили шесть атак возле Тернов, Ямполовки Донецкой области, где противник пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили две атаки в районе Ивановского Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 16 атак врага вблизи Очеретино, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще пять атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь враг 18 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении украинские воины отбили атаку захватчиков севернее Приютного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подвергся областной центр Херсонской области. Также противник обстрелял из реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Новотягинка, Ивановка, Понятовка Херсонской области.

Наступление ВСУ

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил семь безуспешных попыток штурма позиций украинских войск.

Потери россиян

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по одному артиллерийскому средству и одной станции радиоэлектронной борьбы противника.