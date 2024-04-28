Ситуация на фронте сегодня 28 апреля

В общем, враг нанес 1 ракетный и 49 авиационных ударов, совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Нанес авиаудар в районе населенного пункта Великая Писаревка Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Карповичи, Прогресс Черниговской области; Искрысковщина, Басовка Сумской области.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 4 атаки в районах населенных пунктов Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 14 атак в районах населенных пунктов Копанки, Новосергеевка Харьковской области; Макеевка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны Донецкой области. Противник нанес авиаудар в районе Серебрянского лесничества. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, среди которых Макеевка Луганской области; Терны, Ямполевка, Заречное Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 24 атаки в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Выемка, Григоровка, Ивановское, Клещиевка, Новый, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Калиновка, Часов Яр, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 40 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Архангельское, Уманское, Сокол, Очеретино, Калиново, Соловьево, Новопокровское, Новоселовка Первая и Семеновка Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь и Очеретино Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Архангельское, Сокол и Новопокровское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Водяное, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 11 раз пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов, среди которых Красногоровка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 3 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди которых Малиновка, Белогорье, Роботино, Пятихатки Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. При поддержке авиации 3 раза атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Костырка, Берислав, Новоберислав, Приднепровское, Велетенское, Кизомыс Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди которых Ивановка, Новотягинка, Огромное, Кизомыс Херсонской области.

Удары ВСУ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 3 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления противника.