Ситуация на фронте сегодня 28 марта

Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 60 боевых столкновений.

В общем, враг нанес 11 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили ряд многоэтажек, медицинские учреждения, автомобили, школа, детский сад и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БпЛА типа «Shahed». Данные по этой атаке уточняются.

Авиационным ударам подверглись :

Ветеринарное, Харьков, Синьковка, Кругляковка, Боровая, Новоегоровка, Ивановка, Кисловка Харьковской области;

Ямполевка, Новый, Дружба, Ивановское, Бердичи, Новобахмутовка, Очеретино, Семеновка, Цукурино, Новомихайловка, Александрополь, Екатериновка, Елизаветовка, Большая Новоселка, Старомайорское Донецкой области.

Под артиллерийским огнем было более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 4 атаки врага в районе населенных пунктов Ивановское, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 14 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка и Невельское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, где противник при поддержке авиации 27 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил безуспешную атаку позиций наших войск.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ, 3 пунктам управления БпЛА и 1 еще одному важному объекту противника.