Ситуация на фронте сегодня 27 мая

Атаки врага

За прошедшие сутки противник нанес 20 ракетных ударов. По населенным пунктам Киевской и Днепропетровской областей – с применением 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 (уничтожено нашими защитниками). По Днепру противник нанес ракетный удар дважды. Сначала использовал 7 ракет из С-300/С-400. Во второй раз – ударил по медицинскому заведению, использовав "Искандер".

Также 2 российских зенитных управляемых ракеты попали по городу Авдеевка. Кроме того, враг нанес 68 авиационных ударов, в частности, задействовал иранские ударные дроны типа Shahed по городам Мерефа и Изюм Харьковской области, а также применил управляемые авиационные бомбы по городу Авдеевка и поселку Нью-Йорк.

В то же время, произвел около 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждения получили медицинское учреждение в городе Днепр, образовательные учреждения в Изюме и Нью-Йорке, жилые многоквартирные и частные дома.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов по районам Стрелечи и Землянок Харьковской области, осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сеньковка, Сосновка, Железный Мост Черниговской области; Сварково, Бояро-Лежачие, Старые Вырки, Павловка, Волфино, Басовка, Запсилье, Мирополье, Большая Писаревка Сумской области, а также Одноробовка, Казачья Лопань, Стрелка, Глубокое, Нескучное, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Волчья, Бударки и Ольховатка на Харьковщине.

В Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Нанес авиационные удары вблизи Кисловки, Котляровки, Табаевки и Райгородка Харьковской области. Вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Колодезному, Двухлетнему, Масютовке, Кисловке, Каменка Харьковской области и Стельмаховке - Луганской.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Там же – нанес авиационный удар. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Диброву, Белогоровке Луганской области и Верхнекаменному и Спорному на Донетчине.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Предтечиного. Нанес авиаудары в районах Григоровки и Белой Горы. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка, Белая Гора и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении Первомайского, успеха не имел. Нанес авиационные удары по Авдеевке и Первомайскому, осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеские обстрелы подверглись также Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиаудариа в районах Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки, совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Угледар и Пречистовка.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Нанес авиаударов вблизи Степного Запорожской области и Змиевки на Херсонщине. Обстрелял населённые пункты Времовка и Новоселка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Веселое, Казацкое, Львове, Антоновка, Кизомис, Станислав Херсонской области и Херсон.

Потери врага

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также были уничтожены 5 вражеских разведывательных БПЛА типа Орлан-10 и 2 типа Zala.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 состава боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 2 важные цели противника.

По состоянию на утро 26 мая общие потери россиян в войне против Украины составляют 205 720 военных. За предыдущие сутки ВСУ уничтожили 460 кафиров, 24 артсистемы и самолет.

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