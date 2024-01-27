Ситуация на фронте сегодня 27 января

Атаки россиян

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 64 боевых столкновения.

Также в течение суток враг нанес один ракетный удар, совершил 35 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Купянском направлении наши защитники отбили пять атак врага в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили 11 атак врага в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили шесть атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещеевка Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили восемь атак врага в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка и еще 12 атак в районах Тоненького, Первомайского Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг 10 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили три атаки врага в районах южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении наши воины отбили атаку врага в районе западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подвергся областной центр Херсонской области и районы населенных пунктов Берислав, Антоновка, Днепровское Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил одну безуспешную попытку штурма позиций наших войск.

Потери россиян

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по четырем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по одному артиллерийскому средству и двум складам боеприпасов противника.