Ситуация на фронте сегодня 27 февраля

Атаки россиян

В целом враг нанес 6 ракетных и 92 авиационных удара, совершил 110 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БпЛА типа "Shahed-136/131". Информация, по данной атаке уточняется.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Ямное, Новая Сечь Сумской области; Великий Бурлук, Федоровка, Синьковка Харьковской области; Терны, Переездное, Часов Яр, Предтечино, Торецк, Нью-Йорк, Очеретино, Новоселовка Первая, Семеновка, Уманское, Нетайлово Первомайское, Новомихайловка, Константиновка, Урожайное, Старомайорское; Левадное, Орехов, Новоселовка, Любимовка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг совершил 2 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановка, Табаевка, и еще 20 атак противника у населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 6 вражеских атак в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 9 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 19 атак врага возле населенных пунктов Бердичи, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск. Кроме того, нашими защитниками отражено 8 атак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении защитниками отбили 6 атак противника у населенного пункта Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 1 наземной станции управления БпЛА противника.

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