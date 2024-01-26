Ситуация на фронте сегодня 26 января

Атаки россиян

В целом враг нанес 2 ракетных и 19 авиационных ударов, совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационным ударам подверглись: Комиссарово Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Раздоловка, Дружковка, Авдеевка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области; Ставки Николаевской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 6 атак врага у Синьковки, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 5 атак оккупантов в районах населенных пунктов Терны, Торское Донецкой области и еще 2 атаки вблизи Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 8 атак противника неподалеку Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 6 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Степное, Авдеевка и еще 10 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать врага неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 25 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражено 6 атак оккупантов юго-восточнее Водяного, Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 3 атаки врага юго-восточнее Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник 6 раз безуспешно штурмовал позиции украинских войск.

Потери врага

За прошедшие сутки подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще по 1 важной цели противника.

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