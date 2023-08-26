Ситуация на фронте сегодня 26 августа

Атаки россиян

В течение суток враг нанес три ракетных и 34 авиационных ударов, совершил 34 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронте

В течение суток состоялось 38 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Хреновка, Клюсы Черниговской области; Свободная Слобода, Ходино, Семейкино, Горки Сумской области и Плетеневка, Круглое, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Новоегоровки, Твердохлебово, Белогоровки Луганской области и Спирного Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Кармазиновка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Кузьмино, Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Васильевки и Клещеевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клищеевки, Белой Горы, Нью-Йорка Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Васюковка, Железнянское, Миньковка, Ивановское, Часов Яр, Клищеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Степного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Авдеевка, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское, Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Старомайорского Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, среди них, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Временка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова и Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Яблочное, Чаривне, Новоандреевка, Лобково, Каменское, Степногорск Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали Ольговка, Одрадокаменка, Николаевка, Херсон, Янтарное, Днепровское Херсонской области. Переведено с помощью www.DeepL.com/Translator (бесплатная версия)

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Потери россиян

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла два удара по пунктам управления, 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и два - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два зенитно-ракетных комплекса, один район сосредоточения личного состава и четыре артиллерийских средства на огневых позициях противника.

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