Ситуация на фронте сегодня 26 ноября

Российские захватчики вели штурмовые действия на пяти направлениях, однако безуспешно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В течение суток состоялось 46 боевых столкновений. Враг нанес 33 авиационных удара, совершил 45 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Также, российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив 5 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 4 ударных БпЛА.

Ситуация на фронте

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Середина-Буда.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Семеновка, Клюсы, Елино Черниговской области; Волфино, Середина-Буда, Басовка, Поповка Сумской области; Казачья Лопань, Гранов, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области, где Силами обороны отражено 6 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Каменка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества. Нанес авиационный удар возле Спирного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районах Клещеевки, Андреевки и восточнее Северного Донецкой области, где Силами обороны отражено 7 атак. Нанес авиационные удары вблизи Богдановки, Клищеевки, Торецка, Северного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия восточнее Новобахмутовки, южнее Новокалиново, Северного, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где силами обороны отбито 24 атаки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Северное, Нетайлово, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отражено 4 атаки. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов Донецкой области, среди них Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Гуляйполе, Левадное, Чаривне, Малая Токмачка, Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении противник обстрелял из артиллерии город Херсон. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Наступление ВСУ

Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

Потери россиян

В течение суток авиация Сил обороны нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.