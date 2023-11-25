Ситуация на фронте сегодня 25 ноября

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В течение суток состоялось 42 боевых столкновения. Враг нанес 3 ракетных и 99 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Также, российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив 75 ударных БпЛА типа Shahed-136/131, из которых 74 уничтожены украинскими защитниками.

Вследствие российских террористических атак есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронте

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Клюсы, Елино, Блешня, Тимоновичи, Леоновка, Гремяч Черниговской области; Волфино, Кондратовка, Локня, Запселье, Турья, Поповка Сумской области; Уды, Алисовка, Бочковое, Малая Волчья Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел штурмовые действия в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области, где Силами обороны отражено 3 атаки. Нанес авиационные удары вблизи Ивановки и Кисловки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары возле Белогоровки Луганской области и Тернов Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Клищеевки и Андреевки Донецкой области, где Силами обороны отражено 7 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Николаевка, Ивановское, Клищеевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские воины отбили 17 атак оккупантов возле Степного, Авдеевки, Первомайского и южнее Новокалинового Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Сухая Балка, Керамик, Степное, Авдеевка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши защитники отбили 7 атак. Нанес авиационные удары неподалеку Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, среди них Александрополь, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник 4 раза безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Гуляйполе, Чаривне, Новоданиловка, Малые Щербаки, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Михайловка, Шляховое, Казацкое, Ивановка, Днепровское, Береговое Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

Потери россиян

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Подразделения ракетных войск поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийские средства и склад боеприпасов противника.