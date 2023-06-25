Ситуация на фронте сегодня 25 июня

Атаки врага

За прошедшие сутки противник нанес ракетный удар по территории Украины, применив 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, 9 ракет Х-22, 2 ракеты морского базирования "Калибр", 2 зенитные управляемые ракеты С-300 и 3 дроны "Shahed" .

Силами и средствами противовоздушной обороны сбиты 40 крылатых ракет Х-101/Х-555, одна крылатая ракета "Калибр" и три ударных дрона "Shahed". Ракеты Х-22 российские террористы направили по городам Днепр и Кривой Рог.

В результате российской террористической атаки, к сожалению, есть погибшие и раненые гражданские люди, среди которых есть дети с телесными повреждениями средней степени тяжести, полностью разрушены и повреждены десятки частных жилых домов, гражданские хозяйственные сооружения, более 50 частных гражданских автомобилей.

Всего, за прошедшие сутки, враг нанес 53 ракетных и 15 авиационных ударов, также совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Нововасиловка, Чуйковка, Руденко, Фотовыж, Волфин Сумской области, а также Окип, Красная Заря, Ветеринарное, Пыльная, Казачья Лопань, Огурцово, Гатище, Бочково, Бударки, Чугуновка на Харьковщине.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Берестового, успеха не имел. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двухлетняя, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Веселого. Нанес авиационные удары в районе Белогоровки Луганской области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому и Белогоровку на Луганщине и Торскому, Серебрянку, Верхнекаменному, Спорному и Раздолевке Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Ивановского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Северного Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новоалександровка, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Водяное, Уманское, Веселое, Карловка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел. В то же время осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Победа, Георгиевка, Курахово и Алексеевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Пречистовки, Золотой Нивы, Макаровки и осуществил обстрелы населенных пунктов Екатериновка, Богоявленка, Новомихайловка, Благодатное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Новоукраинка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия, сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Орехов, Новоданиловка, Роботино Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы около 50 населенных пунктов, среди них: Новодаровка, Левадное, Полтавка, Железнодорожное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Белогорье, Орехов, Приморское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дудчаны, Берислав, Веселое, Казацкое, Никольское, Инженерное, Антоновка, Зеленовка, Белозерка, Днепровское, Кизомис Херсонской области.

Ситуация на оккупированных территориях

Противник продолжает нести большие потери в живой силе и военной технике. При этом с целью сокрытия потерь использует инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. В частности, в населенном пункте Каланчак Херсонской области, в помещении центральной районной больницы, противник обустроил военный госпиталь. В нем находятся около 100 российских военнослужащих. В свою очередь оказывать медицинскую помощь гражданскому населению запрещено.

Потери врага

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и уничтожила 1-й зенитно-ракетный комплекс врага. Также нашими защитниками были уничтожены 6 разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 зенитный ракетный комплекс "Стрела", 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, 12 орудий на огневых позициях и 2 станции РЭБ противника.

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