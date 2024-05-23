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Ситуация на фронте сегодня 23 мая

Украина, Четверг 23 мая 2024 21:45
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Ситуация на фронте сегодня 23 мая Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В течение суток российские оккупанты совершили 79 атак на позиции подразделений ВСУ. Больше всего боеприкосновений сегодня произошло на Покровском и Купянском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Как сообщает Генштаб, Харьковская область страдает от ракетных и авиационных ударов российских террористов. Страдают гражданские люди и предприятия.

Управляемыми авиабомбами враг продолжает равнять с землей город Волчанск и окрестности. Также днем от КАБов пострадали районы населенных пунктов Белый Колодец, Дергачи и Веселое.

Ситуация на отдельных направлениях

На Харьковском направлении захватчики четырежды пытались продвинуться вперед. Получают жесткий отпор. Продолжаются бои в районах деревень Старица и Тихое. Ситуация контролируется. Потери врага уточняются

На Купянском направлении количество наступательных и штурмовых действий захватчиков возросло до 20. Почти половина из них продолжается.

На Лиманском направлении отражены шесть атак врага у Торского и Тернов. Российские захватчики сбросили два КАБа - дважды вражеские Су-34 били в район Лимана.

На Краматорском направлении общее количество попыток врага улучшить тактическое положение выросло до восьми. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении продолжаются девять боеприкосновений, а еще 13 вражеских атак уже отбиты. Свои действия в направлении Калинового и Новоселовки Первой противник продолжает вести при поддержке авиации. Украинские воины охотятся на врага в воздухе - сегодня уничтожен российский штурмовик Су-25.

На Кураховском направлении сегодня произошло 10 боевых столкновений. Сейчас ведутся бои в районе Красногоровки.

На Гуляйпольском направлении захватчики нанесли авиаудар в район Гуляйполя.

В Приднепровском направлении враг сегодня семь раз безуспешно пытался вытеснить украинских воинов с левобережья Днепра.

На остальных направлениях - без особых изменений.

Напомним, по данным Генштаба, потери России в войне в Украине за сутки 22 мая составили 1330 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили 1 самолет, 27 ББМ, 40 артиллерийских систем и другую технику врага.

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