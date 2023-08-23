Ситуация на фронте сегодня 23 августа

Вражеские атаки

Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА "Shahed-136/131" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Поповки Черниговской области. Минометные и артиллерийские обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, это, в частности, Блешня, Карповичи, Орликовка Черниговской области; Рожковичи, Середина-Буда, Миропольское, Рясное Сумской области и Плетеновка, Волчанск, Волчанские Хутора, Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Берестово, Купянск-Узловой Харьковской области и Твердохлебово Луганской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись около 15 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Звановка, Серебрянка, Северск, Веселое, Спирное, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационный удар в районе Ивановского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василовка, Миньковка, Богдановка, Ивановское, Дилиевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Тоненькое, Уманское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Марьинка, Победа, Елизаветовка, Новомихайловка, Екатериновка, Константиновка, Антоновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Водяного и Урожайного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Времовка, Макаровка, Урожайное Донецкой области.

В Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Егоровки, Новоданиловки и Роботиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Белогорье, Красное, Затишье Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ромашкового Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали Нововоронцовка, Херсон, Белозерка, Огромное, Камышаны Херсонской области.

Вражеские потери

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 2 - по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 состава боеприпасов, 1 пункт управления, 1 артиллерийское средство на огневой позиции и 1 тяжелую огнеметную систему ТОС-1А противника.

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