Ситуация на фронте сегодня 23 декабря

Российские захватчики пытались выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Днепра. Но украинские защитники дали им достойный отпор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

Противник и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Активно применяет оперативно-тактическую авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

Россияне увеличили количество артиллерийских обстрелов. Так, в операционной зоне ОСУВ Хортица ежесуточно количество вражеских артиллерийских обстрелов составляет более одной тысячи.

В течение суток состоялось 57 боевых столкновений. Враг нанес 11 ракетных и 14 авиационных ударов, совершил 21 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронте

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Леонивка, Красный Хутор Черниговской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Блешня, Леонивка Черниговской области; Алексеевка, Станичное, Садки Сумской области; Казачья Лопань, Бологовка, Большой Бурлык, Избицкое, Строевка Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 12 атак врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спирное, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 8 атак противника у Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Клищеевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 19 атак врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 12 атак вблизи Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Авдеевка, Ласточкино Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Георгиевка, Победа, Константиновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили все атаки в районе Роботино Запорожской области, где противник безуспешно пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись город Херсон и Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 15 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и понес значительные потери.

Наши подразделения стойко держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огневое поражение противнику.

Потери россиян

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 18 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пяти зенитно-ракетным средствам противника.

Также, силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59 и два разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства, три склада боеприпасов и пункт управления противника.