Ситуация на фронте сегодня 23 июня

"Российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, 3 дрона "Shahed-136/131", а также 4 зенитных управляемых ракеты с С-300 по Запорожью", - сообщили в Генштабе.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил было уничтожено 14 ракет и 2 дрона. Также зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил был уничтожен российский ударный вертолет Ка-52. Кроме того противник потерял 7 разведывательных беспилотников.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

По данным Генштаба, противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось более 27 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На полигонах республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки и слаживания подразделений ВС РФ перед их отправкой в районы ведения боевых действий на территории Украины.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Нанес авиаудары в районе Павловки Сумской области, Гатища и Плетеневки Харьковской области.

Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов:

Карповичи Черниговской области;

Середина-Буда, Шалыгино, Поповка, Атинское, Искрисковщина, Волфино, Павловка, Ободы, Кондратовка Сумской области;

Гурьев Казачок, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья, Олейниково, Нескучное, Огурцово, Гатище, Волчанск, Нестерно, Плетеневка, Бударки, Землянки, Озерное, Ольховатка, Чугуновка, Тополя Харьковской области.

На Купянском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Синьковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголевка, Двуречная, Западное, Купянск, Масютовка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки.

Были нанесены авиационные удары в районах Невского Луганской области и Белогоровки и Северска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Хромовое, Ивановское, Первомайское Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Южное, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в районах Северное, Авдеевка Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Новокалиново, Очеретино, Невельское, Авдеевка, Северное Донецкой области. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Карловка, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Марьинки Донецкой области, успеха не имел. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Новомихайловки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Алексеевка и Благодатное Донецкой области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия, сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск.

Пытался восстановить утраченное положение в районе Макаровки Донецкой области.

Нанес авиационные удары в районах Золотая Нива, Сторожевое, Макаровка Донецкой области; Новоданиловка, Левадное, Орехов, Степногорск Запорожской области; Антоновка Херсонской области. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар, Новоочеретоватое, Макаровка, Вольное Поле, Сторожевое, Зеленое Поле, Новополь, Донецкой области; Новодаровка, Темировка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Железнодорожное, Белогорье, Новоданиловка, Омельник, Красная Криница, Преображенка, Орехов, Егоровка, Новоандреевка, Степное, Пятихатки Запорожской области; Приднепровское Днепропетровской области; Качкаровка, Республиканец, Казацкое, Шляховое, Бургунка, Золотая Балка, Дудчаны, Ивановка, Молодежное, Белозерка, Ромашково, Антоновка, Зеленовка, Херсон, Зимовник, Днепровское, Янтарное, Береговое, Велетенское Херсонской области.

"Российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. В населенном пункте Чкалово Запорожской области, на территории детского сада, захватчики обустроили полевой госпиталь. Зафиксировано прибытие двух грузовых автомобилей с медицинским оборудованием", - сообщили в Генштабе.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили четыре района сосредоточения личного состава и военной техники, 12 артиллерийских подразделений на огневых позициях, два средства радиоэлектронной борьбы и одно средство противовоздушной обороны.

Украинские войска продвинулись до километра в районе Донецко-Запорожской границы и на западе Донецкой области.

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