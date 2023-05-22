Ситуация на фронте сегодня 22 мая
Армия РФ сосредотачивает свои усилия на пяти направлениях в Харьковской и Донецкой областях. Украинские военные уничтожили 11 артиллерийских средств и радиолокационную станцию противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
Российские обстрелы
Российский агрессор не отказывается от своих намерений по полной оккупации Украины. Враг цинично продолжает применять тактику террора.
За эти сутки Российская Федерация нанесла очередной массированный ракетный и авиационный удар по объектам гражданской и критической инфраструктуры Украины.
В общем, в течение суток, противник нанес 21 ракетный удар по городам Днепр, Запорожье и населенным пунктам Харьковской области с применением 4 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 (уничтожено нашими защитниками), 5 крылатых ракет Х-22, 2 баллистических ракет "Искандер-М" и 5 зенитных управляемых ракет С-300 и 4 других (тип устанавливается).
Кроме того, враг нанес 42 авиационных удара, в частности, применив иранские ударные БпЛА "Shahed". По уточненной информации 21 из 21 был уничтожен нашими защитниками.
Также оккупанты совершили около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. К сожалению, есть раненые среди мирного населения, повреждены жилые многоквартирные дома, частные дома, детский сад и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается очень высокой.
Ситуация на фронтах
Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
В общем, в течение суток состоялось 25 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.
В течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Тимоновичи, Галагановка и Заречье Черниговской области; Ходино, Горки, Будки, Катериновка, Тимофеевка, Александровка Сумской области, а также Морозовая Долина, Шевченко, Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Зеленое, Старица, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Варваровка, Нестерное, Бударки и Чугуновка в Харьковской области.
На Купянском направлении в течение суток нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Орлянское, Кисловка и Табаевка Харьковской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск, Гусинка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское Донецкой области.
Артиллерийским обстрелам подверглись, в частности, Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Спирное и Веселое Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Бои за город Бахмут продолжаются.
Оккупанты нанесли авиаудары вблизи Бахмута и Ивановского. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Новокалиново и Водяного. В течение суток нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Первомайского.
Осуществил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.
На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Кроме того, вражеским обстрелам подверглось село Победа Донецкой области.
На Шахтерском направлении противник наступательных действий не проводил.
В то же время нанес авиационные удары в районах Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы. Осуществил артобстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Вместе с тем, не прекращает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения.
В течение этих суток нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Новоданиловки Запорожской области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Времовка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области и город Запорожье; Гавриловка, Берислав, Веселое, Казацкое, Бургунка, Антоновка, Велетенское Херсонской области и город Херсон.
Потери врага
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 - по зенитно-ракетным комплексам.
Нашими защитниками в течение суток был уничтожен российский ударный вертолет Ми-24 и вражеский разведывательных БпЛА.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, 11 артиллерийских средств и радиолокационную станцию противника.
Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 203 880 военных. Кроме того, ВСУ за сутки уничтожили самолет и 20 артиллерийских систем.
По данным рейтинга Global Firepower, потери России в войне на Украине являются наибольшими потерями в любой войне со времен Второй мировой. В частности, РФ потеряла в Украине войско, как у 16 армий стран НАТО.
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