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Ситуация на фронте сегодня 22 июля

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Суббота 22 июля 2023 18:41
Ситуация на фронте сегодня 22 июля Фото: Ситуация на фронте сегодня (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики наступают на пяти направлениях фронта. За сутки произошло 30 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook .

Атаки врага

В течение суток российские оккупанты нанесли очередной удар по территории Украины, применив ударные дроны Shahed. В результате успешной боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил все пять ударных БпЛА были уничтожены.

Кроме того, враг нанес четыре ракетных и 36 авиационных ударов, совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронте

Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Тимоновичи Черниговская область; Середина-Буда, Угроиды, Рясное Сумской области и Казачья Лопань, Стрелечья, Терновая, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Надежды Луганской области и Торское, Григорьевка Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского леса и Спирного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем артиллерии противника украинские защитники успешно отбили атаки противника в районе Богдановки и Ивановского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Васюковка, Марково, Богдановка, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, украинские защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. Противник нанес авиационный удар в районе Северного Донецкой области. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Авдеевка, Первомайское и Невельское.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. В районе Красногоровки противник нанес авиационный удар. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Максимильяновка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Благодатного в Донецкой области. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар и Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Осуществил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе южнее Новодаровки Запорожской области.

Нанес авиационные удары в районах Гуляйпольского, Малой Токмачки, Новоданиловки и Пятихаток Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоандреевка, Степное, Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Дудчаны, Берислав, Антоновка, Белозерка, Велетенское Херсонской области и город Херсон.

Наступательные действия

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Происшествия

В подразделениях российских оккупационных войск, которые размещены во временно оккупированной Горловке Донецкой области, отмечено наличие граждан Узбекистана. Указанные лица прибыли в город Мариуполь для проведения строительных работ. По прибытии у них изъяли паспорта и мобилизовали в состав оккупационных войск в качестве добровольцев.

Потери врага

Авиация сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, украинские защитники уничтожили четыре разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили семь вражеских артиллерийских средств на огневых позициях.

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