Ситуация на фронте сегодня 21 сентября

Атаки россиян

По уточненной информации, ночью 21 сентября РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по энергетической, промышленной и гражданской инфраструктуре Украины 44 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55 и шестью зенитными управляемыми ракетами С-300. В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 38 крылатых ракет.

В целом враг нанес 52 ракетных и 44 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома, гражданские учебные заведения, медицинские учреждения, общежития и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронте

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло более 20 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории рф. Нанес авиационный удар в районе Дегтярного Сумской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Чернацкое Черниговской области; Старая Гута, Заречье, Кучеровка, Шалигино, Юнаковка Сумской области и Графское, Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берестового, Копанки и Шийковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись районы более 10 населенных пунктов, в частности, Двуречной, Синьковки, Ивановки, Кисловки, Купянске-Узлового, Ковшаровки Харьковской области.

На Лиманском направлении авиационным ударам противника подверглись районы населенных пунктов Невское Луганской области и Диброва Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Берестовое, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили атаки противника в районе северо-восточнее Григорьевки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, но успеха не имел.

Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Андреевка, Миньковка, Клещеевка и Северное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности Часов Яр, Клещеевка, Ступочки, Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Архангельского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток украинские защитники успешно отбили 8 атак врага в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Елизаветовки Донецкой области.

Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, среди них Марьинка, Георгиевка, Максимильяновка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении Силы обороны успешно отбили атаку противника в районе Никольского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное и Старомайорское Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Золотая Нива, Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны успешно отбили атаку врага в районе Работино Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогорье, Малая Токмачка, Роботино Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Чаривне, Степное, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Львовское, Тягинка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Берислав, Николаевка, Херсон Херсонской области, а также Солончаки, Очаков Николаевской области.

Наступательные операции

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери россиян

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по пункту управления и 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражены пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, девять артиллерийских средств и две станции РЭБ противника.