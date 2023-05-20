Ситуация на фронте сегодня 20 мая

За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 62 авиационных удара, а также совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Потерпела разрушение гражданская инфраструктура. В частности, в результате обстрела Кривого Рога Днепропетровской области, населенных пунктов Степногорск Запорожской области и Берислав и Зеленовка в Херсонской области, есть погибшие и раненые гражданские лица, погиб ребенок, уничтожены жилые частные дома, медицинские учреждения и другая гражданская инфраструктура.

"Сегодня ночью российские террористы нанесли очередной авиационный удар "шахедами" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется", - отметили в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных вражеских группировок не обнаружена.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

За прошедшие сутки нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Глубокое, Плетеневка и Землянки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Блешня, Карповичи Черниговской области; Малушино, Шпиль, Волфино, Алексеевка, Садки, Мотрица, Турья, Славгород, Верхняя Пожня и Пожня Сумской области, а также Уды, Гатище, Плетеневка, Покаляне, Бударки, Землянки и Тополя на Харьковщине.

В Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары возле Григоровки, Ольшаной и Кисловки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Фиголовке, Новомлинску, Петропавловке, Двухлетнему, Западному, Масютовке, Лиману Первому, Кисловке, Котляровке, Табаевке, Берестову Харьковской области и Стельмаховке Луганской области.

На Лиманском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новолюбовка и Диброва Луганской области. Артиллерийские обстрелы подверглись Студенец Харьковской области; Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Идут тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Ивановское и Белая Гора.

Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Федоровка, Орехово-Василовка, Бахмут, Хромово, Ивановское, Ступочки, Белая Гора. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении Новокалинового, Степоврго, Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. В течение суток нанес авиаудар возле Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы в районах Новокалинового, Бердичев, Авдеевки, Тоненького, Первомайского, Карловки и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили более 20 атак противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Георгиевке, Марьинке, Курахово и Екатериновке Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг совершил более 10 безуспешных наступательных действий в районе Новомихайловки. В то же время нанес авиационных ударов в районе населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Золотая Нива. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Богоявленко, Максимовка, Золотая Нива и Большая Новоселка.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. Нанес авиационный удар по населенному пункту Кизомис. Совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения.

Среди них – Гуляйполе, Новоданиловка, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Плавные Запорожской области; а также Золотая Балка, Берислав, Зеленовка, Степановка, Кизомис и Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 8 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также наши воины уничтожили 3 крылатых ракеты "Калибр", 18 иранских ударных БпЛА "Shahed", 4 баражирующих боеприпаса "Ланцет" и 10 вражеских разведывательных БпЛА разного типа.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 7 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 артиллерийских подразделения на огневой позиции, 6 радиоэлектронных станций борьбы, состав боеприпасов и радиолокационную станцию ЗРК С-300.