Ситуация на фронте сегодня 20 января

Российские захватчики совершили шесть штурмов на позиции Сил обороны на левобережье Днепра, однако они оказались безуспешными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток состоялось 72 боевых столкновения. В общем враг нанес три ракетных (зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Новоградовки Донецкой области) и четыре авиационных удара, совершил 25 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенных пунктах.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили более 35 частных жилых домов и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 21 атаку возле Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили шесть атак врага вблизи Тернов, Ямполовки Донецкой области и еще семь атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили восемь атак неподалеку Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где противник безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили шесть атак врага в районе Авдеевки и еще 11 атак южнее Северного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших войск.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты четыре раза безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении наши защитники отбили атаку врага западнее Вербового Запорожской области, где противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись областной центр Херсонской области и Дмитровка, Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток противник совершил шесть безуспешных штурмов позиций украинских войск.

Потери россиян

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному зенитно-ракетному комплексу, одному складу боеприпасов и одному узлу связи противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному пункту управления и одной станции радиоэлектронной борьбы противника.