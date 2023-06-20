Ситуация на фронте сегодня 20 июня

Русские и дальше сосредоточены основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Атаки врага

За прошедшие сутки, враг применил 4 крылатые ракеты "Калибр" и 4 иранских ударных БпЛА "Shahed-136/131". Все 8 воздушных целей были уничтожены.

Кроме того, враг нанес более 45 авиационных ударов, совершил около 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, пострадали мирные люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Ситуация на фронтах

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар по населенному пункту Бударки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Прогресс, Чуйковка, Басовка, Бояро-Лежачие, Турья Сумской области, а также Гурьев Казачок, Уды, Красная Заря, Казачья Лопань, Глубокое, Олейниково, Липцы, Терновая, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск , Зибино, Охримовка, Варваровка, Нестерное, Бударки, Красный Яр в Харьковской области.

На Купянском направлении враг нанес авиационный удар по населенному пункту Кисловка Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия по направлениям Ямполевки, Торского, Григорьевки, Спорного и западнее Дибровы Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар по населенным пунктам Ямполь, Белогоровка, Северск и Спирно. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василовки Донецкой области. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Северное и Торецк. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник производил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Орловка, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили все атаки противника в районах Красногоровки, Марьинки и Победы. Около двух последних враг нанес авиационные удары. В то же время совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районах Великой Новоселки и Золотой Нивы. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Водяное и Угледар Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Враг нанес авиационные удары в районах Левадного, Зеленого Поля, Новодаровки и Малой Токмачки Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Благодатное, Макаровка, Сторожево, Времевка, Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Темировка, Левадное, Ольговское, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Новоандреевка, Щербаки, Степное, Пятихатки, Лобковое, Каменское Запорожской области; Берислав, Томарино, Казацкое, Бургунка, Ивановка, Антоновка, Херсон, Днепровское, Кизомис и Софиевка Херсонской области.

Потери врага

Авиация сил обороны в сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 10 районов сосредоточения личного состава и военной техники, 2 состава боеприпасов, 1 состав горюче-смазочных материалов, 15 артиллерийских подразделений на огневой позиции, 3 средства противовоздушной обороны и еще 2 кафиров.

Напомним, что к утру 19 июня известно о 220 450 ликвидированных окупантов. За последние сутки их потери составили 630 окупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.