Ситуация на фронте сегодня 2 июля

Российские захватчики сосредоточили свои усилия на четырех направлениях. За сутки произошло почти тридцать боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ в Facebook .

Атаки врага

В течение суток российские оккупанты нанесли 11 ракетных ударов и применили 8 иранских ударных БпЛА типа Shahed.

Кроме того, враг нанес 40 авиационных ударов и совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной гражданской инфраструктуры, пострадали и мирные люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронте

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось более 28 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов. Это, в частности, Хреновка, Камянская Слобода Черниговской области; Сопич, Белополье и Пономаренки Сумской области и Казачья Лопань и Волчанск в Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Масютовка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки и Новолюбовки Луганской области и Северска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское и Торское - Донецкой.

На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Миньковки и Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них - Часов Яр и Ивановское в Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районе города Авдеевка. Там же нанес авиационный удар. Осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Под огонь, в частности, попала та же Авдеевка и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, противник нанес авиационные удары в районах Котляровки, Марьинки и Курахово и обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов. Среди них Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Богоявленки. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Золотая Нива, Великая Новоселка, Водяное и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Змиевки и Антоновки. Осуществил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области; Казацкое, Антоновка, Днепровское Херсонской области и город Херсон.

Потери врага

Авиация сил обороны за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 22 артиллерийских средства на огневых позициях и два средства противовоздушной обороны врага.