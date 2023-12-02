Ситуация на фронте сегодня 2 декабря

Российские захватчики пытались восстановить утраченные позиции на Запорожском направлении, однако безуспешно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

Враг нанес три ракетных и 15 авиационных ударов, совершил 18 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронте

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 69 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Казачья Лопань Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Костобобров, Прогресс Черниговской области; Юнаковка, Грабовское, Луговка Сумской области; Уды, Ветеринарное, Стогнии Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где силами обороны отражено 7 атак. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Петропавловка Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области, где силами обороны отражено 3 атаки. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в районах Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где силами обороны отражено 15 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности Орехово-Васильевка, Часов Яр, Богдановка, Клещеевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького, Первомайского Донецкой области, где силами обороны отражено 20 атак. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Северное, Степное, Авдеевка, Карловка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где силами обороны отражено 9 атак. Противник нанес авиационный удар в районе Победы Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах юго-восточнее Угледара, западнее Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Водяное, Угледар, Пречистовка, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник 8 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах южнее Работино, западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Работино, Малая Токмачка Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись город Херсон Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

Потери россиян

В течение суток подразделениями ракетных войск нанесено поражение по четырем артиллерийским средствам противника.

Также, Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено одну управляемую авиационную ракету Х-59.