Ситуация на фронте сегодня 19 августа

Атаки врага

В течение суток враг нанес пять ракетных и 44 авиационных ударов, совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронте

В течение суток состоялось 26 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Константиновки Сумской области. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Карповичи, Блешня Черниговской области; Константиновка, Миропольское, Поповка Сумской области и Вильча, Лошаково, Гатище, Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Кучеровка, Петропавловка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах севернее Богдановки, севернее и южнее Клещеевки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Клищеевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Клищеевка, Белая Гора, Богдановка Донецкой области.

На Авдеевском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Авдеевка, Северное, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Красногоровки, Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа, Екатериновка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного. Нанес авиационный удар в районе Большой Новоселки. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Новоданиловка, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Токаревка, Дудчаны, Велетенское Херсонской области.

Контрнаступательные действия

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Потери врага

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и один по зенитно-ракетному комплексу.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пять артиллерийских средств на огневых позициях, три пункта управления и три средства противовоздушной обороны противника.