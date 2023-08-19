Ситуация на фронте сегодня 19 августа

Вражеские атаки

Сегодня ночью РФ нанесла очередной авиационный удар по Украине применив иранские ударные дроны "Shahed-136/131". Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки враг нанес 3 ракетных и 41 авиационный удар, совершил 74 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Красной Зари и Ветеринарного Харьковской области. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности, Карповичи, Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Рожковичи, Водологи Сумской области и Стрелка, Волчанск, Красный Яр, Землянки Харьковской области.

В Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Куриловки, Кисловки и Глушковки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели следующие населенные пункты: Каменка, Красное Первое, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области и Торское, Свято-Покровское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах восточнее Белой Горы и Торецкой Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василовка, Бахмут, Белая Гора, Дилиевка, Плещеевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалиновой и Авдеев Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Новокалиново, Тоненькое, Северное, Невельское, Нетайлово, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Остро, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка, Антоновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Старомайорска. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Благодатное, Урожайное, Ровнополь Донецкой области.

В Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки и Роботине Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Левадное, Затишье, Новоандреевка, Степное, Пятихатки, Плавные Запорожской области.

От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Михайловка, Антоновка, Херсон, Днепровское Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Потери врага

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 1 удар по враждебному зенитно-ракетному комплексу.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 2 пункта управления и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

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