Ситуация на фронте сегодня 19 ноября

Украинские военные удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. При этом они продолжают наносить огневое поражение российским захватчикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В течение суток состоялось 45 боевых столкновений. Враг нанес 16 авиационных ударов, совершил 41 обстрел из РСЗО по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Также, противник атаковал ударными БпЛА типа Shahed-136/131 объекты критической инфраструктуры Украины. В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 15 из 20 "шахедов".

В результате российских террористических атак есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронте

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Янжуловка, Михальчина Слобода, Леоновка Черниговской области; Ходино, Голышевское, Басовка, Миропольское, Новодмитровка Сумской области; Казачья Лопань, Волчанск, Бочковое, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении враг безуспешно вел штурмовые действия в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где Силами обороны отражено 7 атак. Нанес авиационный удар возле Петропавловки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Ямполовки Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия вблизи Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где наши воины отбили 11 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Клещеевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия южнее Новокалиново, восточнее Новобахмутовки, Северного и Авдеевки Донецкой области, где Силами обороны отражено 9 атак. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Сухая Балка, Керамик, Тоненькое, Яснобродовка, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Победы Донецкой области, где Силами обороны отражено 13 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия западнее Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Богоявленка, Пречистовка, Благодатное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении захватчики наступательных (штурмовых) действий не вели. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Малиновка, Чаривне, Орехов, Новоандреевка, Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Тягинка, Ивановка, Токаревка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. Украинские военные наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

Потери россиян

В течение суток авиация Сил обороны нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три склада боеприпасов противника.