Ситуация на фронте сегодня 19 июля

Вражеские атаки

Сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки российские оккупанты также нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины - задействовали 6 крылатых ракет "Калибр" и 35 иранских ударных БпЛА "Шахед-136". Силами и средствами Воздушных Сил уничтожены 6 крылатых ракет "Калибр" и 31 ударный БПЛА противника.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Ситуация на фронтах

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования враждебных наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, под огонь поирапили Середина-Буда, Поповка, Искрисковщина, Волфин, Степное Сумской области и Казачья Лопань, Волчанск и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону.

Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Синковка, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Северска Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Лиман, Берестово и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки противника в районе Богдановки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Курдюмовки, Озаряновки, Дружбы, Билли Горы и Александро-Шультиного. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Ступочки, Александро-Шультино, Северное и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе города Авдеевка. В то же время, противник совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Керамик, Авдеевка, Первомайское и Семеновка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов. Среди них Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Максимилианивка Донецкой области.

На Шахтерском направлении , в районах Ровно на Донетчине и Новодаровке Запорожской области противник предпринял неудачные попытки восстановления утраченного положения. Нанес авиационных ударов возле Великой Новоселки, Макаровки и Ровно. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива и Шахтерское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск.

Нанес авиаудары в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Орехова и Пятихаток Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Свободное Поле, Времовка Донецкой области; Железнодорожное, Лобковое, Каменское Запорожской области; Синельниково и Никополь на Днепропетровщине; Бургунка, Херсон Садовое, Береговое и Огромное Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Потери врага

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 пункт управления противника, 1 зенитно-ракетный комплекс, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 склада боеприпасов и 3 станции РЭБ врага.

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