Ситуация на фронте сегодня 18 октября

Украинские бойцы продолжают наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, отбили вражеские атаки возле Марьинки и уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Противник и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

С началом суток кремлевские террористические войска, нанесли очередные ракетные удары по гражданским объектам в городах Харьков, Запорожье и населенного пункта Обуховка Днепропетровской области. В общем, в течение суток состоялось 64 боевых столкновения.

Враг нанес 11 ракетных и 46 авиационных ударов, совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Разрушениям и повреждениям подверглись жилой пятиэтажный дом, церковь, более 20 частных домов и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Поповка Черниговской области; Волфино, Ободы, Новониколаевка, Грабовское Сумской области; Плетеневка, Зыбино Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины отбили более 10 атак врага в районах Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области и еще около 10 атак возле Надежды Луганской области. Противник нанес авиационный удар в районе Песчаного Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Петропавловка, Кучеровка, Ивановка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Невское, Новолюбовка, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. Также Силы обороны отбили 3 атаки врага в районе Макеевки Луганской области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили атаки противника в районе Клещиевки Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Одрадовка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Авдеевки Донецкой области. Также противник нанес авиационный удар возле Каменки Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Опытное, Северное, Тоненькое, Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь Силами обороны отражено около 15 атак врага. Также противник нанес авиационные удары в неподалеку Новомихайловки Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Александрополь, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отбили атаки врага в районе Новомайорского Донецкой области. Захватчики нанесли авиационные удары возле Старомайорского и Урожайного Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили все атаки врага восточнее Малой Токмачки Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Белогорье, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку Новоберислава, Казацкого, Ольговки, Приднепровского и Песчановки Херсонской области.

Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Казацкое, Тягинка, Благовещенское, Чернобаевка Херсонской области и город Херсон, а также Солончаки Николаевской области.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Происшествия

Российские оккупанты продолжают цинично нарушать нормы международного гуманитарного права, принудительно проживают вместе с гражданским населением в их домах с целью использования мирных жителей в качестве "живого щита".

Так, в населенном пункте Токмак Запорожской области военнослужащих российских оккупационных войск массово расселяют в многоэтажных домах, где проживают местные жители.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Также наши защитники уничтожили российский самолет Су-25 и 4 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск поразили 2 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс "Тор", радиолокационную станцию "Зоопарк-1М" и 11 артиллерийских средств противника.