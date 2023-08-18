Ситуация на фронте сегодня 18 августа

Российские обстрелы

В течение суток враг нанес 1 ракетный и 31 авиационный удар, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

В течение суток состоялось 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Красной Зари и Ветеринарного Харьковской области.

Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Елино, Леонивка, Вильчики, Николаевское Черниговской области; Рожковичи, Искрисковщина, Турья, Покровка, Рясное Сумской области и Красная Заря, Гатище, Волчанские Хутора, Бударки в Харьковской области.

На Купянском направлении вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Берестового Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Красное Первое, Масютовка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спирного Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Невское, Червонопоповка Луганской области и Верхнекаменское, Свято-Покровское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе северо-восточнее Орехово-Васильевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Клещиевка, Щербиновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе юго-восточнее и восточнее Новокалиново Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Победа, Константиновка, Галициновка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Водяное, Богоявленка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар в районе Работино Запорожской области.

От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривне, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Республиканец, Одрадокаменка, Велетенское, Новодмитровка, Софиевка Херсонской области и Лупарево Николаевской области.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Потери врага

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 2 пункта управления и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.