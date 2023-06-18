Ситуация на фронте сегодня 18 июня

Вражеские атаки

Противник продолжает убивать мирное население Украины, и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

В течение суток противник нанес более 40 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, среди которых дети, повреждены объекты критической инфраструктуры, разрушены и повреждены более 20 жилых домов, школа и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронте

Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 17 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На полигонах Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки и слаживания подразделений ВС РФ перед их отправкой в районы ведения боевых действий на территории Украины.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток нанес авиационные удары по населенным пунктам Огирцево, Бударки, Веселое Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи Черниговской области; Середина-Буда, Порохонь, Рожковичи, Толстодубово, Бачевск, Белополье, Искрисковщина, Гирино, Поповка, Кондратовка, Степное, Писаревка, Басовка, Локня, Мирополье, Степок Сумской области, а также Большая Писаревка, Гурьев Казачок, Ветеринарное, Волчанск, Бударки, Землянки, Бологовка, Одноробовка, Уды, Стрелечья, Лукьянцы, Волчанские Хутора в Харьковской области.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационный удар по Кисловке на Харьковщине. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Спирного Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Белогоровка и Мирное Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Раздоловка и Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Ивановское, Северное, Белая Гора и Торецк. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе города Авдеевка. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Степное, Тоненькое, Первомайское, Невельское, Карловка, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка и Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг нанес авиационный удар. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Максимильяновка и Ильинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Угледара Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Золотой Нивы и Благодатного Донецкой области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Екатериновка, Благодатное, Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Шахтерское, Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Враг нанес авиационные удары в районах Макаровки в Донецкой области, Левадного, Малой Токмачки и Новоданиловки Запорожской области и Казацкого в Херсонской области.

Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка и Макаровка Донецкой области; Зеленое Поле, Новодаровка, Левадное, Малиновка, Затишье, Гуляйполе, Гуляйпольское, Орехов, Лобково, Каменское Запорожской области; Михайловка, Новодмитровка, Гавриловка, Качкаровка, Берислав, Томарино, Веселое, Казацкое, Бургунка, Вировка, Ивановка, Антоновка, Херсон, Днепровское, Кизомыс, Софиевка, Миролюбовка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Происшествия

В населенном пункте Покровское Запорожской области инженерными подразделениями российских оккупационных войск проводится минирование частных земельных участков местных жителей, которые отказались от получения российского паспорта и выехали на подконтрольную Украине территорию.

В то же время, земельные сельскохозяйственные участки местных коллаборационистов не подлежат минированию.

Потери врага

Авиация сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и уничтожила 1 зенитно-ракетный комплекс врага.

Также нашими защитниками было уничтожено вражеский вертолет Ка-52, 3 иранских ударных БпЛА типа Shahed и 5 разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два пункта управления, четыре зенитно-ракетных комплекса, два района сосредоточения личного состава и военной техники противника и два его склада боеприпасов.