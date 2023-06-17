Ситуация на фронте сегодня 17 июня

Российские удары

В течение суток противник нанес 37 авиационных ударов, совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронте

Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 22 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На полигонах Республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки и слаживания подразделений ВС РФ перед их отправкой в районы ведения боевых действий на территории Украины.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток нанес авиационный удар по населенному пункту Янжуловка Черниговской области.

Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Янжуловка, Костобобров, Гремяч Черниговской области, Чуйковка, Бачевск, Сварково, Атинское, Стариково, Бояро-Лежачи, Старые Вирки, Сосновка, Искристовщина, Волфино, Басовка, Мирополье, Степок, Краснополье, Новодмитровка, Большая Писаревка, Пономаренки Сумской области, а также Гурьев Казачок, Уды, Красная Заря, Казачья Лопань, Стрелечья, Старица, Огурцево, Плетеневка, Волчанские Хутора, Покаляное, Охримовка, Круглое, Бударки, Землянки, Лошаково, Потихоновое и Комиссарово в Харьковской области.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области и Берестового Харьковской области, успеха не имел. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголевка, Двуречная, Западное, Каменка, Кисловка Харьковской и Новоселовское Луганской областей.

На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Белогоровки Луганской области, успеха не имел. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Раздоловка, Спорное, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка, Хромовое, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Степного и Авдеевки. Нанес авиаудары в районах Сухой Балки и Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Степное, Тоненькое, Первомайское, Авдеевка, Веселое, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Максимильяновка, Константиновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Золотой Нивы и Благодатного. Осуществил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Пречистовка, Новомихайловка, Угледар, Сторожевое, Новоселка, Новополь Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Враг нанес авиационный удар в районах Малой Токмачки Запорожской области и Казацкого Херсонской области.

Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Новодаровка, Левадное, Малиновка, Красное, Новоандреевка, Степное, Лобковое, Степногорск, Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Михайловка, Новодмитровка, Красный Маяк, Шляховое, Берислав, Веселое, Казацкое, Николаевка, Бургунка, Ольговка, Тягинка, Новотягинка, Понятовка, Садовое, Молодежное, Антоновка, Херсон, Чернобаевка, Ромашково, Днепровское, Береговое, Велетенское, Кизомыс, Софиевка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Происшествия

Российские оккупанты продолжают совершать экоцид на острове Джарылгач, где обустроили полигон и проводят мероприятия подготовки мобилизованных, в том числе и со стрельбой артиллерийских подразделений.

Потери врага

Авиация сил обороны за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками был уничтожен вражеский зенитно-ракетный комплекс.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два пункта управления, два склада боеприпасов и одно артиллерийское подразделение на огневой позиции.