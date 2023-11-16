Ситуация на фронте сегодня 16 ноября

Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и держат оборону в районе Авдеевки. За прошедшие сутки произошло 65 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Вражеские атаки

За прошедшие сутки российские террористические войска нанесли очередные ракетные удары по гражданским объектам в Селидовом Донецкой области и Заречном Запорожской области. Кроме того, сегодня ночью оккупанты снова нанесли очередные ракетно-авиационные удары по Украине, продолжается атака БпЛА типа Shahed-136/131.

Всего за прошедшую враг нанес 8 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Красный Хутор Черниговской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Спорное, Клещиевка, Александрополь, Новомихайловка, Угледар Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 160 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где наши воины отразили 7 атак.

В Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Надежды Луганской области.

На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где нашими защитниками отбиты 6 атак. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Авдеевки и восточнее Первомайского Донецкой области, где украинские воины отразили 18 атак.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 22 атаки врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Пречистовки и Старомайорского Донецкой области, где Силами обороны отбиты 6 атак.

На Запорожском направлении противник вел штурмовые действия возле Новодаровки Запорожской области, успеха не имел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

За сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 артиллерийских средств, боеприпасов и средство противовоздушной обороны противника.