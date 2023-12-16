Ситуация на фронте сегодня 16 декабря

Атаки россиян

В течение суток состоялось 71 боевое столкновение. Враг нанес три ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронте

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Бологовка Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Железный Мост, Гремячка Черниговской области; Нововасильевка, Хлебороб, Барановка, Волфино, Грабовское, Поповка Сумской области; Уды, Казачья Лопань, Старица, Волчанск, Тополя Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 11 атак врага возле Синьковки Харьковской области, где оккупанты, при поддержке авиации, пытались прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах Ивановки, Песчаного и Берестового Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Ковалевка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск. Силы обороны отбили три атаки врага восточнее Тернов Донецкой области. Также враг нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили восемь атак противника вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Миньковка, Дружба, Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Марково, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 17 атак врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 10 - в районах Невельского и Первомайского Донецкой области. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Очеретино Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Ласточкино, Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь противник, при поддержке авиации, совершил девять безуспешных атак на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, среди них Пречистовка, Урожайное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 10 атак противника западнее Новопокровки и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Чаривне, Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Ивановка, Антоновка, Александровка и областной центр Херсонской области.

Наступление ВСУ

Силы обороны продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

Потери россиян

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 21 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, два средства противовоздушной обороны, 12 артиллерийских средств, два склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника.