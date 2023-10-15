Ситуация на фронте сегодня 15 октября

Силы обороны Украины продолжают отражать атаки российских оккупантов на Бахмутском, Запорожском, Шахтерском, Марьинском и Купянском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В течение суток состоялось 57 боевых столкновений. Враг нанес семь ракетных и 54 авиационных ударов, совершил 22 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронте

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Поповка, Шалыгино Сумской области; Уды, Волчанские Хутора, Гатище, Бударки.

На Купянском направлении украинские воины отбили более 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области. Кроме того, противник нанес авиационные удары возле Песчаного Харьковской области и Надежды Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Каменка, Синьковка, Кучеровка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Чернещина Харьковской области; Белогоровка, Серебрянское лесничество, Новолюбовка Луганской области и Григорьевка, Северск, Спирное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Раздоловка, Новосадово, Торское, Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили четыре атаки врага неподалеку Клищеевки и Андреевки. Враг нанес авиационные удары в районах Клищеевки, Александро-Шультино, Белой Горы, Дилиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Орехово-Васильевка, Ивановское, Васюковка, Клещеевка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Степное, Тоненькое, Северное Донецкой области. В целом Силы обороны отбили здесь более 15 атак врага. Захватчики нанесли авиационные удары возле Очеретино и Степного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Очеретино, Ласточкино, Авдеевка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отбили более 15 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отбили атаку врага в районе севернее Приютного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Макаровка, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник три раза пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области, успеха не имел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Гуляйполе, Малая Токмачка, Полтавка, Роботино, Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Бургунка, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Степановка Херсонской области и Ивановка Николаевской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Золотая Балка, Херсон, Чернобаевка Херсонской области.

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери россиян

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также один удар по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию и четыре артиллерийских средства противника.