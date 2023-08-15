Ситуация на фронте сегодня 15 августа

Вражеские атаки

Сегодня ночью РФ нанесла очередной удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 8 ракет "Калибр" и 15 иранских ударных дронов "Shahed-136/131" по Одесской области. В результате успешной боевой работы силами и средствами нашей противовоздушной обороны все ракеты "Калибр" и БПЛА были уничтожены.

Всего враг нанес 14 ракетных и 72 авиационных ударов, совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома, торговый центр, студенческое общежитие, детские сады, школы и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Павловки и Степного Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности, Поповка, Гремяч Черниговской области; Атинское, Степное, Водологи Сумской области и Огурцово, Гатище, Плетеновка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Ивановки, Загрызового Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Фиголовка, Петропавловка, Орлянское, Кучеровка, Подолы, Первомайское Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 25 населенным пунктам, в частности, Серебрянка, Дроновка, Закотное, Выемка, Переездное, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Васюковки и Клищиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Александро-Шультино, Ступочки, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Керамик, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе городов Марьинка и Красногоровка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Остро, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Великой Новоселки, Благодатного, Макаровки и Урожайного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное, Левадное, Старомайорское Донецкой области.

В Запорожском направлении враг нанес авиационный удар в районе Новоданиловки Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Железнодорожное, Белогорье, Степногриск, Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ольговки Херсонской области. Артиллерийские обстрелы врага подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Днепровское, Берегово, Огромное, Широкая Балка Херсонской области и город Херсон.

Другие новости

В целях восполнения масштабных потерь в живой силе противник продолжает проводить скрытую мобилизацию на временно оккупированных территориях. В частности, в городе Старобельск Луганской области оккупационная псевдовласть обязала всех мужчин на государственных предприятиях пройти медицинскую комиссию и встать на военный учет.

Московский режим продолжает незаконную интеграцию населения временно оккупированных территорий Украины в свое культурно-образовательное пространство. В частности, российская оккупационная администрация организовала учебный процесс по российской программе, открыв школу в Бехтерах Херсонской области, где обязала учиться детей из населенных пунктов Облои, Тендровское, Збурьевка и Новочерноморья. С целью принуждения учащихся к обучению в школе по российской программе родителей запугивают административную ответственность за пропуски учебного процесса.

В населенном пункте Михайловка Запорожской области во время съемок российскими пропагандистами ролика с участием высокопоставленного кадыровского командира произошел спор между кадыровцами и дагестанцами, во время которого обе стороны конфликта открыли по порядку огонь из стрелкового оружия. В ходе столкновения одному из оккупантов были нанесены ранения несовместимые с жизнью, что привело к открытому противостоянию между подразделениями с применением гранатометов, гранат и стрелкового оружия. В результате боевого противостояния, успех в котором получили дагестанцы, с обеих сторон зафиксировано более 20 убитых и 40 раненых оккупантов. Командира кадыровского подразделения наказали отправкой на передовые позиции.

Потери врага

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 1 удар по пункту управления, 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по зенитно-ракетному комплексу противника.

Также нашими защитниками уничтожен вражеский ударный вертолет Ка-52.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 артиллерийских средства на огневых позициях и 1 станцию РЭБ противника.

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