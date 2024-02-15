Ситуация на фронте сегодня 15 февраля

В Украине на фронте в течение суток произошло 83 боевых столкновения. Враг нанес более 100 ударов с авиации и продолжает штурмовать Авдеевку и ряд близлежащих населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В целом враг нанес 4 ракетных и 106 авиационных ударов, совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также объекты критической инфраструктуры.

Сегодня утром российские оккупанты устроили очередную массированную ракетную атаку на Украину, применив стратегическую авиацию. Воздушная тревога охватила всю территорию страны.

Авиационным ударам подверглись: Новосадово, Резниковка, Кузьминовка, Раздоловка, Ивановское, Нью-Йорк, Александрополь, Новоалександровка, Новокалиново, Очеретино, Новобахмутовка, Орловка, Ласточкино, Константиновка, Водяное, Угледар, Шевченко Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении защитниками отражена атака врага возле Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили атаку в районе Тернов Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 4 атаки вблизи Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области, где противник пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 34 атаки врага в районе Авдеевки и еще 6 атак у Северного и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать противника неподалеку Красногоровки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг более 20 раз пытался улучшить тактическое положение.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили атаку оккупантов южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражены 3 атаки противника западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении наши военные продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных штурмовых действий.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и по 3 зенитно-ракетных комплексах оккупантов.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 6 районам сосредоточения личного состава, 5 артиллерийских средствах, 3 складах боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 3 средствах радиоэлектронной противника.

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