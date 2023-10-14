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Ситуация на фронте сегодня 14 октября

Суббота 14 октября 2023 19:27
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Ситуация на фронте сегодня 14 октября Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Силы обороны продолжают отбивать атаки российских оккупантов. При этом они не дали захватчикам восстановить утраченное положение в районе Роботино.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

В течение суток состоялось 43 боевых столкновения. Враг нанес два ракетных и 37 авиационных ударов, совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронте

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Карповичи, Железный Мост, Гремяч Черниговской области; Искрисковщина, Волфино, Могрица, Степок, Покровка, Славгород Сумской области.

На Купянском направлении украинские воины отбили пять атак оккупантов в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области. Кроме того, противник нанес авиационные удары возле Голубовки, Купянска, Петропавловки и Подолов Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Кучеровка, Ивановка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Спирного Донецкой области. Также, Силы обороны отбили 5 атак противника возле Макеевки Луганской области и Торского Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Верхнекаменское, Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении захватчики нанесли авиационные удары в районах Клищеевки и Александро-Шультино Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Ивановское, Клищеевка, Белая Гора, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники мужественно держат оборону, отбили восемь атак врага в районе Авдеевки и еще семь атак вблизи Тоненького и Первомайского Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Керамик, Очеретино, Ласточкино и Авдеевка. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Керамик, Очеретино, Ласточкино, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отбили десять атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары возле Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов, в частности, Александрополь, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Благодатное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении противник пять раз пытался восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области, успеха не имел. Оккупанты нанесли авиационные удары возле Новодаровки и Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Новодаровка, Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Берислав Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Дудчаны, Садовое, Инженерное, Антоновка и областной центр Херсонской области, а также Дмитровка и Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери россиян

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления и два артиллерийских средства противника.

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