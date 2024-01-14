Ситуация на фронте сегодня 14 января

Атаки россиян

В течение суток состоялось 86 боевых столкновений. В общем враг нанес три ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 45 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронте

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 35 населенных пунктов, среди них Барановка, Волфино, Басовка, Пономаренки Сумской области; Волчанск, Бочковое, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 3 атаки в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении наши защитники отбили 14 атак у Макеевки, Белогоровки Луганской области и Верхнекаменского Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 5 атак противника вблизи Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 9 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь враг, при поддержке авиации, 15 раз безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Максимильяновка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Владимировка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники отбили 9 атак вблизи Красного, западнее Вербового и Роботино Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Пятихатки, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подвергся непосредственно центр Херсона и населенный пункт Станислав Херсонской области. Из реактивных систем залпового огня враг совершил обстрелы в районах Тягинки, Ивановки, Ингульца, Никольского, Садового, Чернобаевки и Станислава на Херсонщине.

Наступление ВСУ

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток противник совершил 6 безуспешных штурмовых действий. Украинские воины и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

Потери россиян

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по четырем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному средству противовоздушной обороны и двум складам боеприпасов противника.