Ситуация на фронте сегодня 14 февраля

Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 71 боевое столкновение. Всего враг нанес 3 ракетных и 159 авиационных ударов, совершил 162 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушены и повреждены многоэтажные и частные дома, а также объекты критической инфраструктуры.

От авиационных ударов пострадали:

Круглое Харьковской области;

Новоегоровка, Белогоровка Луганской области;

Терны, Раздолевка, Часов Яр, Орловка, Новомихайловка, Константиновка, Старомайорское Донецкой области ;

; Новодаровка, Долинка, Желтая Кручая, Малая Токмачка Запорожской области ;

; Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказалось более 100 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении нашими воинами отбиты 2 атаки противника в районе Ямполевки Донецкой и Белогоровки Луганской областей.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 10 атак противника вблизи Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 20 атак врага в районе Авдеевки и еще 4 атаки возле Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 27 раз пытался улучшить тактическое положение.

На Новопавловском направлении наступательных действий врага не отмечено.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника восточнее Малой Токмачки и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск.

Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 5 безуспешных штурмовых действий.

В то же время наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, 1 пункту управления, 3 районам расположения зенитно-ракетных комплексов врага.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 4 районам сосредоточения личного состава, 7 артиллерийских средствах, 3 средствам ПВО, 3 пунктам управления, 2 складам боеприпасов и 1 средству радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 397 080 военных.