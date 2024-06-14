Ситуация на фронте сегодня 14 июня

"С начала этих суток по всей линии фронта уже произошло 41 боевое столкновение. Захватчики совершили шесть авиационных ударов десятью управляемыми авиабомбами, задействовали 33 дрона-камикадзе и осуществили более 580 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении сейчас продолжается атака в районе Волчанска.

На Купянском направлении Силы обороны отражают две атаки в районах Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении военные отбили три попытки врага улучшить тактическое положение. Сейчас два боестолкновения, в районах Невского и Грековки, продолжаются.

На Северском направлении остановлена попытка врага продвинуться в районе Роздоловки.

На Покровском направлении враг пытается прорвать оборону в районах Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Новопокровского. В настоящее время продолжается семь боевых столкновений, а пять атак уже отбиты.

На Кураховском направлении ситуация напряженная. Россияне 11 раз начинали штурмовые действия. Девять боестолкновений продолжаются в районах Красногоровки и Парасковиевки.

На Времовском направлении враг активизировался в районе Урожайного. Сейчас там продолжается бой. Попытка врага штурмовать позиции неподалеку Водяного потерпела неудачу.

На Ореховском направлении россияне совершили пять штурмов в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении, на левобережье Днепра, Силы обороны жестко остановили один штурм оккупантов.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки, 13 июня, Силы обороны уничтожили еще 1250 российских террористов. Общие потери России с начала войны составляют 524 060 единиц личного состава. Также вчера было уничтожено: