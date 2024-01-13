Ситуация на фронте сегодня 13 января

Российские захватчики продолжают безуспешные штурмовые действия на позиции украинских защитников на плацдармах на левобережье Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток состоялось 49 боевых столкновений. Всего в течение суток враг нанес 32 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 42 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Волчанск и Веселое Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 35 населенных пунктов, среди них Константиновка, Хотень, Поповка, Волфино Сумской области; Гатище, Плетеневка, Волчанск, Потихоново Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 4 атаки противника в районе Синьковки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Песчаное, Ивановка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении наши защитники отбили 4 атаки в районах Макеевки Луганской области и Тернов Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах Невского, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Северска Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили атаку противника в районе Клещеевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 5 атак в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 10 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Очеретино Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 16 раз безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Парасковиевка.

На Шахтерском направлении Силы обороны отбили 3 атаки противника южнее Пречистовки и западнее Старомайорского Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Водяное Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники отбили 2 атаки в районе Роботино Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новоандреевка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Чаривне, Малая Токмачка, Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подвергся областной центр Херсонской области и районы населенных пунктов Михайловка, Садовое, Днепровское, Велетенское Херсонской области. Также враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красный Маяк и Змиевка Херсонской области.

Наступление ВСУ

Оккупанты не отказываются от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток противник совершил 4 безуспешные штурмовые действия на позиции наших войск, но наши подразделения и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

Потери россиян

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено семь крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, девяти артиллерийским средствам, четырем средствам противовоздушной обороны, одному складу боеприпасов и одной станции РЭБ противника.