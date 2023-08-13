Ситуация на фронте сегодня 13 августа

Российские оккупанты ведут безуспешные наступления на четырех направлениях фронта. При этом украинские военные отбили попытки наступления еще на двух направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Атаки врага

В течение суток российские оккупанты нанесли два ракетных удара, 24 авиационных ударов и около 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, среди которых есть дети. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронте

В течение суток состоялось 24 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Галагановка, Гремяч, Нововасильевка Черниговской области; Волфино, Турья Сумской области и Огирцево, Окип, Бударки в Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе юго-восточнее Андреевки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись такие населенные пункты как Каменка Петропавловка, Берестовое, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменское, Серебрянка, Звановка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районах южнее Андреевки и западнее Ягодного Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Клищеевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Миньковка, Орехово-Васильевка, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора, Приволье Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Александрополь, Спеповое, Керамик, Новокалиново, Авдеевка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе западнее Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Благодатного и Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Водяное, Угледар, Богоявленка, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе восточнее Роботино Запорожской области. Враг нанес авиационные удары в районах Красного и Пятихаток Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Зеленый Гай Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Велетенское, Станислав, Камышаны, Новотягинка, Антоновка Херсонской области, город Херсон и Ивановка Николаевской области.

Наступательные действия

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Потери врага

Авиация сил обороны в течение суток нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и один по зенитно-ракетному комплексу.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два артиллерийских средства на огневых позициях, один зенитно-ракетный комплекс, одну станцию РЭБ, одно средство противовоздушной обороны противника.