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Ситуация на фронте сегодня 13 апреля

Фото: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В течение текущих суток на фронте было зафиксировано 60 боевых столкновений. Россияне не отказываются от намерения вытеснить ВСУ из плацдармов на левобережье Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Атаки россиян

В общем, враг нанес 1 ракетный и 65 авиационных ударов, совершил 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Волфино и Павловка Сумской области; Загрызовое, Боровая Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Павловка, Высокое Черниговской области; Ворожба, Середина-Буда Сумской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское Луганской области и Терны, Ямполевка, Заречное Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 28 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка, Новый, Опытное, Андреевка, Ивановское, Клещиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Калиновка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 7 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Уманское и Верхнеторецкое Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Семеновка, Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомихайловка, Водяное, Владимировка и Урожайное Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Георгиевка, Парасковеевка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 3 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Красное, Белогорье, Новоданиловка, Щербаки Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Тягинка, Ивановка, Понятовка Херсонской области.

Удары по россиянам

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 2 наземным станциям управления беспилотников и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что ситуация на востоке обострилась. Россияне, по словам главкома, идут в штурмы с техникой.

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