Ситуация на фронте сегодня 13 декабря

Атаки россиян

В целом враг нанес 2 ракетных и 13 авиационных ударов, осуществил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Кроме того, за прошедшие сутки, российская федерация в очередной раз атаковала Украину, применив 10 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные БпЛА уничтожены.

Также, за текущие сутки российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Киеву, применив 10 ракет (зенитные управляемые ракеты С-400, крылатые ракеты "Искандер"). Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены все ракеты. Последствия по атаке уточняются.

Авиационным ударам подверглись Новомихайловка и Константиновка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 2 атаки врага в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 5 атак противника в районах Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отбили 51 атаку врага в районах восточнее Новокалиново, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отражены 13 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 8 атак противника в районах севернее Приютного, западнее Вербового и южнее Роботино Запорожской области. В то же время, на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 пунктам управления, 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 складам боеприпасов противника.

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