Ситуация на фронте сегодня 13 июня

Атаки врага

За прошедшие сутки российские оккупанты применили 2 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" по жилым домам на Харьковщине. Кроме того, враг нанес 31 авиационный удар и совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Потерпела разрушение гражданская инфраструктура.

В частности, в результате обстрела Белополья Сумской области и Шевченковской Харьковской области уничтожены жилые частные дома. Также российские террористы сбросили на город Орехов Запорожской области 3 управляемых авиабомба, погиб один гражданский человек, разрушены частные дома.

В результате авиаудара по Авдеевке ранены гражданские люди, поврежден дом культуры и жилые многоэтажки.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться очень высокой.

Ситуация на фронтах

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. На полигонах республики Беларусь продолжают находиться отдельные вооруженные силы российской федерации.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Тимоновичи и Хотиевка Черниговской области; Середина-Буда, Товстодубово, Сопич, Заруцкое, Горки, Белополье, Юнаковка, Запсилье и Степок Сумской области, а также Ивашки, Ветеринарное, Высокая Яруга, Стрелка, Мороховец, Огурцово, Гатище и Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении противник нанес авиаудары в районах Милового и Кисловки Харьковской области и Новоселовского в Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Двухлетняя, Масютовка, Лиман Первый Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское - Луганской.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Веселого Харьковщины и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационных ударов по населенным пунктам Ямполь, Спорное и Веселое. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому и Белогоровку на Луганщине и Ямполевке, Торскому, Диброву, Верхнекаменному, Спорному и Раздоловке Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационный удар в районе Белой Горы. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Благодатное, Новомарково, Калиновка Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Южное и Сухая балка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Северного. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все 14 вражеских атак в районе города Марьинка. Враг нанес авиаудары в районах Старомихайловки и Красногоровки. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы Марьинки, Георгиевки, Максимильяновки, Победы, Новомихайловки и Красногоровки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил безуспешные наступательные действия в направлении Благодатного. Нанес авиационные удары в районах Золотая Нива, Шахтерское, Большая Новоселка, Времовка и Благодатное Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов. В частности, это - Времовка, Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Орехов, Жеребянки, Лобковое и Каменское Запорожской области; Новоберислав, Веселое, Казацкое, Чернобаевка, Днепровское, Янтарное, Берегово, Кизомис Херсонской области и Херсон.

Идет принудительная паспортизация граждан Украины в Мелитополе Запорожской области. Так, оккупанты активно угрожают родителям выпускников по поводу невозможности получения аттестатов об окончании школы в случае отказа получения подростками российского паспорта.

Потери врага

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также наши воины уничтожили вражеский вертолет Ка-52 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 3 пункта управления, 2 зенитно-ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава противника и 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях.

Также по состоянию на утро 12 июня было известно о 216 180 ликвидированных россиянах. За предыдущие сутки ВСУ уничтожили 540 окупантов.

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